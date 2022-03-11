Минкульт надеется на возобновление перекрестного Года музеев с Италией

Министерство культуры РФ считает возможным при желании российской и итальянской сторон возобновление мероприятий перекрестного Года музеев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«И сам перекрестный год, и мероприятия, которые предусмотрены его программой, представляют интересы для обеих сторон. Это абсолютно равная заинтересованность двух музейных сообществ и возможность для развития музейного дела России и Италии. При желании двух сторон возможно пролонгирование перекрестного года и возобновление запланированных мероприятий. Минкультуры России рассчитывает на скорейшее достижение договоренности по этому вопросу с Италией и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в музейной сфере», — сказали в пресс-службе.





Ранее итальянское министерство культуры сообщило, что проведение мероприятий в рамках перекрестного Года музеев РФ и Италии, который был открыт осенью 2021 года, приостановлено.





Фото: Минкультуры России