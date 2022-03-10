Anna Nova приглашает поразмышлять о психогеографии северных земель

10.03.2022
В петербургской галерее открылась выставка The Storyteller российской и финской художниц Устины Яковлевой и Сильвии Явен, сообщается на сайте площадки.
Художественный проект, представленный в галерее Anna Nova, посвящен «психогеографии северных земель и исследованию пограничных состояний».
Живущие в разных странах художницы впервые встретились на острове Котлин в Финском заливе. Они «трансформируют географический рельеф в художественное высказывание, наполненное поэтическими метафорами и личными переживаниями», отмечается в описании проекта.
The Storyteller представляет собой серию совместных видео в жанре мокьюментари, снятых на побережье Финского залива. Они рассказывают о встрече двух странников, которым предстоит справиться с повседневностью и обыденностью холодного скандинавского мира. Во время посещения Котлина художницы собирали раковины и другие природные материалы, ставшие частью инсталляций. Экспозицию дополнила реконструкция пейзажа заснеженных гор и долин.
Выставка работает до 11 апреля. Вход свободный.