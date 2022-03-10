Древние чаши для клятв найдены в доме жителя Иерусалима

10.03.2022
Полиция в Израиле выявила в доме жителя Иерусалима 1500-летние магические сосуды и другие древности. Об этом информирует The Jerusalem Post.
«Чаши для клятв» применялись как амулеты — магические надписи на иврите должны были защищать их владельцев от проклятий, демонов, болезней и вредителей.
«Текст писался художниками для конкретного клиента, с учетом его личных потребностей», — уточняет глава отдела по предотвращению грабежей Управления древностей Амир Ганор.
Чаши для заклинаний происходят из древних поселений в районе Месопотамии, на территории современного Ирака, отмечает
РИА Новости.
Вероятно, подозреваемый в краже житель Иерусалима отремонтировал и восстановил сосуды, чтобы впоследствии продать их.
Кроме того, полиция изъяла сотни древних монет и мебельный декор из слоновой кости в финикийском стиле с египетскими мотивами.
Фото: Pixabay