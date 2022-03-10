Актер Хоакин Феникс появился в образе Наполеона

10.03.2022
В Twitter опубликованы первые фото со съемок биографического фильма «Наполеон», постановкой которого занимается Ридли Скотт. Об этом информирует «Канобу».
Ключевую роль французского императора играет актер Хоакин Феникс, и именно его можно увидеть на фото в соответствующем эпохе и положению персонажа костюме.
Съемки картины стартовали еще в середине января 2022 года.
Дата выхода «Наполеона» пока не называется. Ридли Скотт сообщал, что после производства фильма займется сиквелом «Гладиатора».
Фото: Pixabay