Актер Хоакин Феникс появился в образе Наполеона

10.03.2022

Актер Хоакин Феникс появился в образе Наполеона

В Twitter опубликованы первые фото со съемок биографического фильма «Наполеон», постановкой которого занимается Ридли Скотт. Об этом информирует «Канобу».

Ключевую роль французского императора играет актер Хоакин Феникс, и именно его можно увидеть на фото в соответствующем эпохе и положению персонажа костюме.

Съемки картины стартовали еще в середине января 2022 года.

Дата выхода «Наполеона» пока не называется. Ридли Скотт сообщал, что после производства фильма займется сиквелом «Гладиатора».

Фото: Pixabay