Максим Леонидов отмечен актерской премией «За блестящее звучание в профессии»

10.03.2022
Певец и композитор Максим Леонидов стал лауреатом Российской национальной актерской премии «Фигаро». Музыкант победил в номинации «За блестящее звучание в профессии». Об этом сообщает издание «Наше».
Церемония награждения состоялась 8 марта в Санкт-Петербургском Театре имени Андрея Миронова.
Ранее стало известно, что Межгосударственный форум Глобального Евразийского Сближения «Мир Евразии - XXI Век» наградил лидера группы Чиж & Co Сергея Чигракова значимой международной наградой.
Музыканту вручили Евразийский знак Почета 1-й степени в номинации «Культура, сближающая народы».
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