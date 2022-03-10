В Москве состоится гала-концерт «Детского триумфа джаза»

Более 200 юных джазовых музыкантов из 30 городов России, а также из Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик приняли участие в VIII международном фестивале-конкурсе «Детский триумф джаза». Об этом информирует ТАСС.

Лауреаты выступят 10 марта в Московском международном доме музыки, сообщил художественный руководитель смотра Павел Овчинников.





«Гала-концерт „Детского триумфа джаза“, конечно же, будет с участием президента фестиваля народного артиста России Игоря Бутмана», — отметил он.





Концерт будет транслироваться онлайн на портале «Культура.РФ», а также на странице фестиваля «Триумф джаза» во «ВКонтакте».





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