Постановка «Слуга двух господ. Russian edition» дебютирует в Москве

Новый спектакль представит Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, сообщается на сайте площадки.





Премьерные показы спектакля «Слуга двух господ. Russian edition» по пьесе венецианского драматурга Карло Гольдони 1746 года пройдут 2, 3, 22 и 23 апреля.





Флориндо бежит из родного города, а его возлюбленная Беатриче переодевается в мужскую одежду и отправляется за ним. Каждый из них в помощь нанимает слугу Труффальдино, который в жажде наживы скрывает, что работает на обоих. В его интересах, чтобы возлюбленные не встретились.





Режиссер Юрий Муровицкий отметил, что «комедия дель арте — народный театр». Он задался вопросами, зачем в современной России ставить итальянский народный театр эпохи Возрождения, какими могут быть нынешние скоморохи и их версии истории, некогда произошедшей в Венеции?





Над постановкой, переосмысляющей комедию о Труффальдино из Бергамо, работали художница-сценограф Екатерина Щеглова, художница по костюмам Галя Солодовникова, композитор Луи Паскаль Лебе. В спектакле задействованы Никита Пирожков, Анна Кармакова, Данила Казаков и другие актеры.





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