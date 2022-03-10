Удмуртский театр «Айкай» откроет программу «Мы — Россия»

Проект Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России стартует 11 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.





В этот день начнутся гастроли Удмуртского театра фольклорной песни и танца «Айкай» в Кировской области. Труппа представит программу «Мелодии родникового края» по мотивам обрядов удмуртов и фольклора Волго-Камья и Урала.





11 марта «Айкай» выступит в Вятских полянах, 15 марта — в Слободском, 16 марта — в поселке Уни, 17 марта — в Кирове, на следующий день — в Вахрушах. Финальное выступление состоится 20 марта в Кильмезе.





По информации Минкультуры РФ, в этом году в программах «Большие гастроли» и «Мы — Россия», которые охватят 210 городов и поселков, участвуют 260 театров и 36 национальных коллективов.





В марте в рамках проекта «Мы — Россия» выступит Ансамбль песни и пляски Донских казаков им. Анатолия Квасова, Оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова, Ансамбль народной музыки «Макъам» Дагестанской филармонии и другие коллективы.





Фото: пресс-служба Минкульта РФ