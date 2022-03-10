В кинотеатрах Москвы пройдет программа «Детский полдень в «Москино»

Специальная программа «Детский полдень в «Москино» состоится в Москве с 10 по 31 марта. Мероприятия будут проходить в пяти кинотеатрах киносети «Москино», сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

«С 10 по 31 марта сразу в пяти кинотеатрах сети «Москино» пройдет специальная программа для юных жителей столицы. Ее назвали «Детский полдень в «Москино», — говорится в сообщении.





По словам заммэра Натальи Сергуниной, к программе присоединились кинотеатры «Тула», «Спутник», «Березка», «Полет» и «Сатурн». Она продлится три недели, так что посетить сеансы можно будет и во время весенних каникул. Помимо анимации, зрителям покажут фильмы для всей семьи, которые вышли в прокат за последние два года.





Расписание сеансов можно посмотреть на сайте киносети. Стоимость билета на сеанс составит 50 рублей.





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