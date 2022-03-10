В Торжке снимают новый фильм режиссера «Белорусского вокзала»

Народный артист России Андрей Смирнов приступил к созданию кинокартины «За нас с вами», действие которой развернется незадолго до смерти Иосифа Сталина, сообщают «Вести-Тверь».





В настоящее время съемочная группа работает в Торжке (Тверская область). Съемки также будут проходить в Москве, они продлятся три месяца, уточняет издание.





События кинокартины происходят в 1952 году, за несколько месяцев до смерти руководителя Советского Союза Иосифа Сталина. В центре истории — семья, сталкивающаяся с чередой трудностей и драматических событий на фоне «дела врачей», антисемитских настроений и доносов.





В главной роли — Юлия Снигирь (трилогия «Обитаемый остров», «Кровавая барыня»). Вместе с ней в проекте задействованы Александр Кузнецов, Андрей Смоляков, Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Нина Амелина, Галина Тюнина и другие артисты.





Сценарий к фильму «За нас с вами» написал Андрей Смирнов, известный по режиссерским работам «Белорусский вокзал», «Осень», «Француз».





Фото: Рixabay