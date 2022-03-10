Премьеры «Флэша» и сиквела «Аквамена» отложены

Компания Warner Bros. перенесла релиз нескольких проектов, включая фильмы из расширенной вселенной DC «Флэш», «Аквамен 2» и продолжение «Шазама», пишет Variety.





Дебют кинокартины об обладающем сверхскоростью Барри Аллене в исполнении Эзры Миллера назначили на 23 июня 2023-го вместо 4 ноября этого года. Продолжение «Аквамена» с Джейсоном Момоа в главной роли выйдет в прокат 17 марта будущего года (ранее его планировали выпустить в конце текущего года).





«Шазам: ярость богов» стал единственной картиной, выход которой перенесли на более ранний срок. Зрители увидят его уже 12 декабря, а не в следующем году.





Изменение графиков также затронуло сиквел фильма «Мег: монстр глубины» о первобытном чудовище и ленту «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе. Их премьеры перенесли на 15 декабря и 4 августа 2023 года соответственно.





Фото: кадр из фильма «Аквамен»