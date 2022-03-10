«Бэтмен» официально получил спин-офф о Пингвине

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал создание сериала, посвященного антагонисту Темного рыцаря, сообщает Deadline.





Многосерийный спин-офф под рабочим названием «Пингвин» (The Penguin) запустили в производство благодаря кассовому успеху нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Фильм, вышедший в прокат в начале марта, успел заработать более 260 млн долларов.





Действие сериала развернется сразу после событий оригинального фильма. В центре истории окажется Освальд Кобблпот (Пингвин) в исполнении Колина Фаррела, рассказал режиссер и сценарист «Бэтмена» Мэтт Ривз.





По его словам, еще один сериал по вселенной Темного рыцаря, задуманный как приквел о коррупции в полиции Готэма, отменили. Вместо него началась работа над многосерийным приквелом о больнице Аркхем, где находятся самые опасные преступники города.





Сценарий сериала The Penguin разработает Лорен Лефранк, которая также выступит шоураннером проекта. Коллин Фаррел и Мэтт Ривз числятся среди исполнительных продюсеров.





Фото: кадр из фильма «Бэтмен»