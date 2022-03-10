В Москве на смотровой площадке 20 марта состоится интерактивный спектакль «Снежная королева»

Интерактивный спектакль «Снежная королева» 20 марта состоится на смотровой площадке Panorama 360 в Москве. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе смотровой площадки.





«Двадцатого марта на смотровой площадке Panorama 360 Московский театр кукол покажет уникальный спектакль „Снежная королева“ в жанре сторителлинга, участниками которого станут сами зрители. Постановка приурочена ко Всемирному дню кукольника и познакомит зрителей с древнейшим театральным искусством», — сказал собеседник агентства.





Интерактивный спектакль по сказке Ханса Кристиана Андерсена создан в формате домашнего театра: бумажная метель, путешествие в картонных санях, нападение разбойников.





«Сказочный мир знаменитой сказки Андерсена создается всеми участниками действия — постановка приглашает к сотворчеству детей и их родителей. Во всем юные зрители, свободно расположившиеся возле сцены, принимают активное участие — они помогут озвучить приключения героини, а также выйдут на сцену, чтобы принять участие в ключевых сценах», — уточнили в пресс-службе.





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