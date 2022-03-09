Театр на Бронной покажет последний спектакль на сцене Дворца на Яузе

Театр на Бронной, труппа которого с января 2020 года играет во «Дворце на Яузе» из-за ремонта исторического здания, в четверг, 10 марта, представит последний спектакль на этой сцене, рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

«Завтра, 10 марта, мы покажем последний спектакль на сцене Дворца на Яузе — это постановка Евгении Громовой по повести Юрия Трифонова „Оля+Сережа“. Затем Театр на Бронной возвращается в родное здание на Малой Бронной, где и возобновит репертуар», — отметили в театре.





Реконструкция, которая шла два года, подходит к финишной прямой, сообщила собеседница агентства, добавив, что следующая встреча актеров со зрителями состоится уже в апреле.





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