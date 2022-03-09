В Сочи решили перенести фестивали BoogelWoogel и New Star Camp

Организаторы высокогорного карнавала BoogelWoogel и фестиваля New Star Camp в Сочи перенесли их проведение, ссылаясь на морально-этические соображения, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта «Роза Хутор».

«Высокогорный карнавал BoogelWoogel должен был пройти на „Роза Хутор“ с 23 по 27 марта. Однако его организатор, креативное бюро „Энгиро“, официально уведомил курорт о переносе мероприятия на следующий год, руководствуясь морально-этическими соображениями. С аналогичной инициативой выступили и организаторы другого крупного события зимнего сезона 2022 года — New Star Camp перенесен на неопределенный срок», — сообщили в пресс-службе.





В пресс-службе добавили, что фестиваль New Star Camp должен был пройти с 1 по 10 апреля.





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