В программу «Нуреевских сезонов» будут включены семь фильмов

Семь фильмов, связанных с танцовщиком и балетмейстером Рудольфом Нуреевым, войдут в программу международного культурного проекта «Нуреевские сезоны», который состоится с 10 по 27 марта в Москве, Уфе и Казани. Об этом заявила руководитель международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» Альфия Чеботарева.

«Вся программа — это семь фильмов», — рассказала она. Среди них — ретро-премьера ленты «Венеция. Карнавал. Любовь», снятой режиссером Марио Ланфранки в 1982 году, а также картины «Рудольф Нуреев. Мятежный демон» (Татьяна Малова, 2012), «Рудольф Нуреев. Танец к свободе» (Ричард Керсон Смит, 2015), «Визит» (Булат Юсупов, 2013), «Рудольф Нуреев — как он есть» (Николай Боронин, 1991), «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (Дмитрий Болижевский, 2016) и «Рудольф Нуреев. Контракт со смертью» (Владимир Виноградов, 2006), пишет ТАСС.





Показы пройдут в Москве с 10 по 14 марта в Татарском культурном центре, кинозале Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, виртуальном зале «Филармонии-2», Доме культуры ВДНХ, кинотеатре «Вымпел Москино», культурном центре «Зодчий», ДК «Марьина роща».





С 17 по 22 марта картины покажут в Башкирском государственном театре оперы и балета и кинотеатре «Родина» в Уфе, с 23 по 27 марта — в Казани в кинотеатре «Мир». «Все показы бесплатные», — уточнила Чеботарева.





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