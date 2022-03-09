Объявлен прием заявок на фотоконкурс «Храмы Псковской архитектурной школы»

Центр по охране и использованию памятников истории и культуры запускает конкурс, посвященный храмам Псковской архитектурной школы, сообщили в пресс-службе учреждения.





В этом году фотоконкурс с подзаголовком «Люди и храмы» пройдет во второй раз. Организаторы ждут работы, посвященные современной жизни храмов, их связи с человеком.





К участию приглашают профессиональных фотографов и любителей, жителей Пскова и других городов. Заявки с конкурсными работами принимают на fotopskovunesco@yandex.ru. Обязательное требование: работа должна иметь название. При этом количество снимков не ограничено. Заявки можно направлять до 31 мая.





Лучшие фотоработы представят на выставке, а также опубликуют на сайте Службы управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Фотоконкурс, призванный популяризировать объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы», рассчитан на широкую аудиторию, отметили организаторы.





Фото: Центр по охране и использованию памятников истории и культуры