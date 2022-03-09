В Сети опубликован трейлер фильма «Аполлон-10½: Приключение космического века»

В Интернете вышел трейлер фильма Ричарда Линклейтера «Аполлон-10½: Приключение космического века». Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает «Культуромания».

В ленте снялись Закари Ливай, Глен Пауэлл, Дженнифер Грин, Джек Блэк, Джош Уиггинс, Ли Эдди, Сэмюэл Дэвис и другие.





Фильм создан на основе собственных воспоминаний Линклейтера. В центре сюжета американская космическая миссия 1969 года на Луну, а в это время главный герой — подросток мечтает стать астронавтом.





Премьера ленты намечена на Netflix 1 апреля 2022 года.





Фото: Pixabay