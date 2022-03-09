Редакция The Art Newspaper Russia сообщила о формировании шорт-листа премии

Редакция газеты The Art Newspaper Russia сообщила о формировании шорт-листа своей десятой юбилейной премии в области искусства. Лауреаты будут названы в апреле, сообщает издание.

Шорт-лист представлен в пяти номинациях. В номинации «Музей года» заявлены Государственная Третьяковская галерея, Мультимедиа арт музей Москвы (МАММ) и Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ).





На звание «Выставка года» претендуют «Линия Рафаэля. 1520-2020» в Государственном Эрмитаже, «Бывают странные сближенья» в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина, а также выставка в Парижском Пти Пале «Илья Репин (1844-1930). Изображая русскую душу».





Театр Гонзаги в музее-усадьбе «Архангельское», Фабрика-кухня завода им. Масленникова в Самаре, «Шлем Ярослава Всеволодовича» в Оружейной палате попали в шорт-лист в номинации «Реставрация года». Четвертая категория получила название «Книга года», в ней представлены «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда: каталог выставки Музея Москвы» и «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924: каталог выставки», которые были изданы в 2021 году, и «На районе. Культурная динамика и художественная энергия между центром города и окраинами: Москва и Вена» 2020 года.





В пятую из представленных номинаций — «Личный вклад» — вошли коллекционеры и меценаты Михаил и Елена Карисаловы, телеведущий и коллекционер Андрей Малахов, меценаты Александр Мечетин, Леонид Михельсон, Дмитрий Пумпянский, Марианна Сардарова и ученый-математик, предприниматель, коллекционер Андрей Чеглаков.





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