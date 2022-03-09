В Санкт-Петербурге названы лауреаты актерской премии «Фигаро» имени Миронова

Лауреаты российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова были названы во вторник в Петербурге. Одиннадцатая церемония вручения этой награды состоялась в Театре имени Андрея Миронова в день рождения актера, пишет ТАСС.

«Мы не раз отмечали, что лауреаты „Фигаро“ составляют своего рода актерский орден, который каждый год принимает в свои ряды новую чертову дюжину — 13 новых членов актерского ордена Фигаро», — сказал художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова заслуженный деятель искусств России Влад Фурман.





Число обладателей звания «Легенда» пополнили в этот вечер Всеволод Шиловский в номинации «За служение русскому репертуарному театру» и Александр Филиппенко — «За многообразие в искусстве». В когорте «Лучшие из лучших» за блистательное исполнение ролей в кинематографе и на российской театральной сцене названы Антон Хабаров, Алексей Морозов и Мария Шукшина с персональной номинацией «За правду в искусстве и в жизни».





Александру Адабашьяну премия «Фигаро» вручена «За служение отечественному кинематографу», а Эре Зиганшиной и актрисе Театра драмы Республики Карелия «Творческая мастерская» Елене Бычковой — «За служение театральному Отечеству». Актриса Наталья Андрейченко удостоена премии в номинации «За талант и бесстрашие в профессии», Лариса Леонова — «За служение русскому репертуарному театру», Олеся Судзиловская — «За стиль и красоту в профессии», Максим Леонидов — «За блестящее звучание в профессии», Елена Санаева — «За преданность искусству».









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