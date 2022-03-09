В Москве состоится концерт в поддержку спецоперации России на Украине

09.03.2022
Концерт в поддержку российской армии и спецоперации России на Украине пройдет 9 марта в Москве. Об этом говорится на странице музыкальной группы «7Б» во «ВКонтакте», которая выступит на мероприятии.
«Сейчас важно выразить поддержку спецоперации и нашей армии. „Z-Концерт“ призван показать отношение настоящих патриотов к происходящим в эти дни событиям», — говорится в сообщении.
Участие в концерте также примут «Джанго», «Зверобой», «Бахыт-Компот», «Земляне», Вадим Самойлов (онлайн-выступление), Иван Охлобыстин, Николай Стариков, Сергей Михеев, Стас Старовойтов, Николай Агутин, отмечается в сообщении.
Мероприятие состоится по адресу: улица Нижние Мнёвники, дом 110. Вход бесплатный, начало в 19:00.
Фото: Pixabay