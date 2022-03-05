Забайкальский драмтеатр готовит премьеру драмы «Гроза»

05.03.2022
Читинцев приглашают на премьерные показы постановки по пьесе Островского 15 и 24 марта и 6 апреля, сообщается на сайте театра.
Труппа Забайкальского драматического театра представит спектакль «Гроза» в постановке заслуженного артиста России Олега Пермякова, который также выступил автором сценографии.
Режиссер «выбрал самый известный текст одного из самых известных русских драматургов, чтобы говорить об актуальном — свободе, любви и границах», отмечается в описании постановки.
Спектакль представит новый взгляд на героев, их отношения и эпоху, подсветит важные детали и неожиданные повороты, при этом сохранит бережное отношение к литературному источнику.
Над постановкой работают художница по костюмам Лариса Былкова и художник-оформитель Сергей Боровенский. За музыкальное оформление отвечает заслуженный деятель искусств Читинской области Марина Терёхина.
Билеты на спектакль доступны по Пушкинской карте.
Фото: pixabay