Забайкальский драмтеатр готовит премьеру драмы «Гроза»

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Труппа Забайкальского драматического театра представит спектакль «Гроза» в постановке заслуженного артиста России Олега Пермякова, который также выступил автором сценографии.Режиссер «выбрал самый известный текст одного из самых известных русских драматургов, чтобы говорить об актуальном — свободе, любви и границах», отмечается в описании постановки.Спектакль представит новый взгляд на героев, их отношения и эпоху, подсветит важные детали и неожиданные повороты, при этом сохранит бережное отношение к литературному источнику.Над постановкой работают художница по костюмам Лариса Былкова и художник-оформитель Сергей Боровенский. За музыкальное оформление отвечает заслуженный деятель искусств Читинской области Марина Терёхина.Билеты на спектакль доступны по Пушкинской карте.