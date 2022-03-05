Ульяновцев приглашают на занятия в лабораторию анимации «Лимонад»

05.03.2022
На занятиях в лаборатории «Лимонад», которые пройдут на базе «УльяновскКинофонда», предложат изучить разные виды анимации: перекладную рисованную, пластилиновую, силуэтную, предметную, коллажную, лего.
Начинающие мультипликаторы узнают об истории анимации в стране и мире, а также о ее настоящем и будущем. Главное — они освоят практические навыки, которые отточат на создании своих мультфильмов.
«Маленькие и взрослые начинающие кинематографисты смогут рассказать языком мультипликации свою собственную историю, правдивую или вымышленную, случай из жизни, сказку, создать экранизацию известного произведения», — отметили организаторы.
В анимационной лаборатории могут участвовать все желающие старше шести лет. Группы сформируют по возрастам.
Фото: pixabay