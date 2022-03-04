«Балтийский дом» отправляется на «Большие гастроли» в Петрозаводск

04.03.2022
Петербургский театр покажет три спектакля на сцене Национального театра Республики Карелия, сообщили в пресс-службе учреждения.
Петербуржцы привезут в Петрозаводск постановку «Деревья умирают стоя» по пьесе испанского драматурга Алехандро Касоны. Режиссер — народный артист РФ Александр Белинский. В главной роли — народная артистка России Татьяна Пилецкая.
Спектакль «Возвращение в любовь» представляет собой «сентиментальное путешествие» на музыку Раймонда Паулса и стихи Евгения Евтушенко. Автором драматического сценария стала Марина Смыслова. За постановку отвечала Галина Полищук (Латвия).
Комедию «О чем говорят мужчины & женщины» по пьесе «Бог резни» Ясмины Реза поставил режиссер Анджей Бубень.
Гастроли театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдут в столице Карелии с 6 по 8 марта.
Фото: Рixabay