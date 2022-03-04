Выставка «Амазонки русского зарубежья» начала работать в парке «Зарядье»

К Международному женскому дню в парке «Зарядье» начала работать выставка, посвященная двум русским женщинам, сыгравшим ключевую роль в зарубежной культуре начала XX века — Надежде Ходасевич-Леже и Тамаре де Лемпицкой.





«Амазонки русского зарубежья» продолжают цикл моновыставок проекта «Подклет», которые проходят в белокаменном подклете Старого Английского двора.





Русский вклад в авангардное искусство начала ХХ века триумфален. Безусловную роль в этом сыграли эксцентричные женщины, принявшие вызов сурового времени и вставшие у руля новой арт-системы: Любовь Попова, Варвара Степанова, Ольга Розанова, Наталья Гончарова, Надежда Удальцова и Александра Экстер, которых Россия и мир запомнили как «амазонок авангарда». Но не менее яркую роль в зарубежном искусстве сыграли еще две русские женщины, для многих ставшие примером эмансипации и невероятного успеха, — Надежда Ходасевич-Леже и Тамара де Лемпицка.





Никита Лукинский, куратор выставки: «Выставка „Амазонки русского зарубежья“ готовилась специально к 8 Марта, ведь она посвящена женскому пониманию глобальной эмансипации начала XX века. Это взгляд женщин на времена, когда все менялось и обновлялась структура общества. В этот раз у выставки две героини: это Лемпицка, в своем творчестве показывающая новых женщин, и Ходасевич-Леже, которая сама по себе является образом новой женщины того времени».





Центральным объектом выставки «Амазонки русского зарубежья» стала книга Кристофа Чвиклитцера про супрематизм Ходасевич-Леже. Каталог издан в 1972 году ограниченным тиражом — в свет вышло 250 экземпляров. Обложку книги украшает брошь Aries из полированной латуни — это увеличенная копия работы из ювелирной коллекции художницы, оригинал из золота был создан художницей в 1970 году по раннему акварельному эскизу 1924 года «Геометрические формы в пространстве № III». Выразительность этого украшения строится на деталях: центральный треугольник, «увлекающий» в полет, разномасштабные вытянутые полоски и прямоугольный элемент у основания, как будто соскальзывающий, потерявший равновесие.





В каталоге представлены 93 репродукции, в том числе карандашные наброски, а также литография Ходасевич-Леже с ее автографом. В белокаменном подклете книгу окружает печатная графика Тамары де Лемпицкой: «Модель», «Женщина с мандолиной» (подписана и пронумерована автором) и «Дама в кружевах» (лимитированная серия, подписана и пронумерована дочерью автора — баронессой Кизеттой де Лемпицкой).





В мультимедийной части представлены ролики с работами обеих художниц. На центральном экране гости могут послушать интервью куратора Никиты Лукинского, сооснователя галереи The Personal Олеси Сидоренко и культуролога, доцента РГГУ Валерии Косяковой.









Фото: пресс-служба «Зарядья»