В ММОМА открылась ретроспектива классика нонконформизма Олега Целкова

Московский музей современного искусства приглашает на первую полномасштабную ретроспективную выставку советского и французского художника, сообщают организаторы.





До 8 мая в ММОМА работает выставка «Олег Целков. Чужой». Посетители увидят произведения классика советского нонконформизма, представляющие все этапы его творчества, и проследят процесс формирования и кульминации стиля автора.





Экспозиционное пространство представлено тематическими и хронологическими разделами, охватывающими творчество Олега Целкова с 1950-х до 2020-х годов. На выставке представлены более 100 работ, а также каталог-резоне. Куратором проекта выступил Андрей Ерофеев.





«К 1980-1990 гг. стиль и философия Целкова заканчивают процесс формирования, он обращается к критике "общества зрелищ", безликой массы. Его знаменитые "рожи" — это и обобщенные маски, лишенные души и ведомые единой идеей, и люди будущего, и архаичные образы прошлого, и философы, ищущие вселенское счастье для человечества. При этом сам Целков отрицал в выдуманных образах намек на критику тоталитаризма, он считал, что смотрит куда глубже, в саму суть личности современного человека», — говорится в описании выставки.





Олег Целков (1934-2021) — первопроходец советского неофициального искусства. С 1977 года проживал во Франции, где был похоронен.





Фото: Рixabay