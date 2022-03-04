Стали известны соведущие церемонии «Оскар»

Пятеро американских артистов помогут основным ведущим в проведении церемонии награждения в этом году, сообщает Hollywood Reporter.





Леди Гага, Зои Кравиц, Рози Перес, Крис Рок и Кевин Костнер станут соведущими шоу, которое состоится в ночь на 28 марта по московскому времени. Помимо них, к церемонии присоединятся другие актеры и музыканты, имена которых планируют озвучить в ближайшее время.





Основными ведущими церемонии станут комедийные актрисы Реджина Холл, Ванда Сайкс и Эми Шумер. Продюсированием шоу занимаются Шейла Коуэн и Уилл Пэкер.





По информации издания, организаторы не будут требовать у ведущих подтверждения вакцинации от COVID-19. При этом претендентам на премию и гостям вечера нужно будет подтвердить наличие прививок и предоставить два отрицательных ПЦР-теста.





В этом году больше всего номинаций на «Оскар» — 12 — получила кинолента «Власть пса». Вместе с ней на звание лучшего фильма претендуют «Не смотрите наверх», «Дюна», «Белфаст», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров» и «Вестсайдская история».





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