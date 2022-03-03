Саха театр готовит спектакль о событиях Гражданской войны в Якутии

Фото: LxAndrew, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23323018

Спектакль основан на первой части романа «Маарыкчанские ребята», который написал Эрилик Эристиин (Семен Яковлев (1892-1942)). Режиссером выступил Сергей Потапов.Разрушение жизненных устоев, последовавшее за революцией 1917 года, затронуло всю Россию, в том числе жителей Якутии. Эпицентром событий в этом регионе становится Маарыкчан, где власть переходит от местных тойонов к эсерам, анархистам, федералистам. Молодой ямщик Коля Манасов верит в других революционеров — большевиков, о справедливости которых говорят люди.При создании постановки использованы произведения якутских писателей Платона Ойунского и Күндэ (Алексея Иванова), а также русского поэта Михаила Лермонтова.