Мультфильм про Чашека и Кружека получил второй сезон

О продлении анимационного сериала по мотивам игры Cuphead сообщила студия MDHR, выпустившая оригинальный платформер.





Мультсериал «Шоу Чашека!» дебютировал на Netflix в феврале 2022 года. Второй сезон экранизации популярной игры планируют выпустить летом следующего года. Точной датой релиза проекта пока не обзавелся.





Анимационный сериал по игре Cuphead рассказывает о приключениях Чашека и Кружека, а также их спутнице Мисс Чаши. Они регулярно попадают в переделки, одна из которых закончилась тем, что Дьявол начал охоту на душу Чашека.





Игра в жанрах run and gun и платформера дебютировала в 2017 году, в июне 2022-го планируют выпустить дополнения Delicious Last Course. Все версии Cuphead получили высокие оценки.





Фото: кадр из мультсериала «Шоу Чашека!»