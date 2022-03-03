В Дагестане начались юбилейные мероприятия к 90-летию поэтессы Фазу Алиевой

В библиотеках начали работать выставки, мероприятия прошли в театре и в историческом парке.





«В республике и за ее пределами уже начались разноформатные мероприятия. Так, с начала года в Национальной библиотеке Дагестана имени Расула Гамзатова стартовала книжно-иллюстративная выставка, посвященная юбиляру. Аналогичные тематические выставки экспонированы в библиотечной сети республики. Мероприятия прошли в Театре поэзии, в историческом парке „Россия — моя история“, идет подготовка торжественного официального празднования юбилея в Махачкале и в Хунзахском районе», — приводит пресс-служба слова министра культуры Дагестана Заремы Бутаевой.





Сейчас с семьей поэтессы согласован официальный логотип празднования юбилея для использования его в течение года при проведении мероприятий и для пользования в социальных сетях.





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