Нетребко не будет выступать в Барселоне по случаю 175-летия театра «Лисео»

Большой театр «Лисео» в Барселоне подтвердил отмену выступления российской оперной певицы Анны Нетребко. Об этом пишет ТАСС.

«Лисео» подтверждает, что сопрано не будет петь на концерте, посвященном 175-летию [театра], 3 апреля», — говорится в сообщении.





Также сообщается, что и сама Нетребко ранее заявляла о «временном уходе со сцены».





Как уточнили в «Лисео», театр, учитывая ситуацию вокруг Украины, заявляет о приверженности миру и необходимости урегулирования конфликта в этой стране с помощью диалога.





Фото: Pixabay