В Доме Маштакова в Самаре восстановили печи XIX века

Реставрация памятника деревянного зодчества начала ХХ века продолжается с 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, пишет «СамРУ.ру».





К настоящему моменту специалисты завершили восстановление печей XIX века, которые необходимы для дальнейшего воссоздания интерьера купеческого дома.





Продолжается восстановление фасада и внутренних помещений Дома купца Маштакова, расположенного в центре города на Самарской улице, 207.





Реставрация деревянного памятника начала ХХ века стартовала в 2021 году. В доме Маштакова планируют открыть музей-галерею «Заварка» под управлением ВООПиИК. На первом этаже разместят купеческую чайную, на втором — выставочные пространства.





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