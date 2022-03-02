Глава якутской киносети: якутские фильмы заменят мировые

Гендиректор якутской киносети Петр Чиряев прокомментировал санкции Запада в отношении России, заявив, что якутское кино будет гораздо лучше американского и европейского. Об этом сообщает ИА «Якутия Daily».

«Якутское кино уверенно выходит на общероссийский рынок. Ленты участвуют в различных кинофестивалях, становятся их призерами. Сейчас нужно просто ускориться, помочь ребятам в этом направлении», — подчеркнул Чиряев.





Он уверен, что скоро россияне смогут увидеть качественные фильмы, профессионально продублированные на русский язык. Так, в ближайшем времени можно ожидать «Рядового Чээрина», «Тыгына Дархана» и «Пугало».





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