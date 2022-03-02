Создатель «Мистера Робота» будет экранизировать «Метрополис»

Создатель сериала «Мистер Робот» Сэм Эсмейл начинает адаптировать классический немой фильм «Метрополис» Фрица Ланга для стриминга Apple TV+. Эсмейл напишет сценарий и cтанет постановщиком сериала, пишет KinoNews.ru.

«Метрополис» был снят Лангом по сценарию автора одноименной научно-фантастической антиутопии Теи Фон Харбоу. Действие происходит в футуристическом городе Метрополисе.





Немой фильм считается одной из первых полнометражных лент в жанре научной фантастики. Он назван Британским институтом кино 35-м величайшим фильмом всех времен.





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