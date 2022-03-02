Создатель «Мистера Робота» будет экранизировать «Метрополис»

02.03.2022

Создатель «Мистера Робота» будет экранизировать «Метрополис»

Создатель сериала «Мистер Робот» Сэм Эсмейл начинает адаптировать классический немой фильм «Метрополис» Фрица Ланга для стриминга Apple TV+. Эсмейл напишет сценарий и cтанет постановщиком сериала, пишет KinoNews.ru.

«Метрополис» был снят Лангом по сценарию автора одноименной научно-фантастической антиутопии Теи Фон Харбоу. Действие происходит в футуристическом городе Метрополисе.

Немой фильм считается одной из первых полнометражных лент в жанре научной фантастики. Он назван Британским институтом кино 35-м величайшим фильмом всех времен.

Фото: Pixabay