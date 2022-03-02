Дрезденская опера продолжит сотрудничать с российскими артистами

02.03.2022
Руководство Земперопер полагает, что не стоит разрывать связи с музыкантами и певцами на фоне украинских событий, заявил директор учреждения Петер Тайлер.
По его словам, в Дрезденской опере работает много артистов из РФ, Украины и соседних с ними стран, с которыми продолжится сотрудничество, передает ТАСС
со ссылкой на DPA.
Директор Земперопер добавил, что в ближайшее время в Дрезден должны были приехать артисты из России, участвующие в выступлениях оперы. Однако их приезд под вопросом из-за логистических и финансовых сложностей, появившихся на фоне военной операции РФ на территории Украины.
Ранее Баварская опера прекратила сотрудничество с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.
Фото: Avda, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/inаdex.php?curid=27620111