Вышел трейлер шпионского сериала «Медленные лошади»

Ролик по Slow Horses опубликовали на YouTube-канале Apple TV.





Сериал основан на серии романов британского писателя Мика Херрона Slough House. В центре истории — команда разведчиков из отдела MI5, в который отправляют как в ссылку. Джексона Лэмба (Гэрри Олдман) переводят в это подразделение из-за ошибок, поставивших крест на его карьере. Однако он хочет показать, на что способен.





Вместе с Олдманом в сериале снялись Кристин Скотт Томас («Английский пациент»), Джонатан Прайс («Два папы»), Джек Лоуден («Дюнкерк») и Оливия Кук («Ярмарка тщеславия»).





Режиссером проекта выступил Джеймс Хоуз, который также стал исполнительным продюсером. Вместе с ним продюсированием шоу занимались Уилл Смит, Грэм Йост, Джейми Лоренсон, Эмиль Шерман, Гейл Мутрукс и др.





Сериал Slow Horses стартует 1 апреля в онлайн-кинотеатре Apple TV+





Фото: кадр из трейлера сериала Slow Horses