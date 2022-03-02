Вышел трейлер мистического триллера Umma с Сандрой О

Ролик по фильму ужасов со звездой шпионского сериала «Убивая Еву» в главной роли появился на YouTube-канале Sony Pictures.





В центре сюжета Umma («мать» в переводе с корейского языка) — Аманда (Сандра О) и ее дочь Крис (Файвел Стюарт), которые живут на ферме в американской глубинке.





Кажется, что их жизнь спокойна и проста, однако женщины изолированы от мира, не пользуются телефонами и мало с кем общаются. Их жизнь переворачивается, когда Аманде доставляют прах ее матери, который она не хочет принимать. Вскоре дух умершей женщины начинает преследовать дочь и внучку. Больше призрака Аманда боится только одного — превратиться в собственную мать.





«Нет ничего страшнее, чем стать твоей мамой», — говорится в синопсисе.





Каст дополнили Мива Алана Ли, Том И, Одейя Раш, Дермот Малруни и др. Фильм сняла Айрис Шим, которая также написала сценарий картины. За продюсирование проекта отвечала компания Raimi Productions режиссера Сэма Рэйми («Зловещие мертвецы», трилогия «Человек-паук» с Тоби Магуайром).





Премьера фильма в кинотеатрах назначена на 18 марта.