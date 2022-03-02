Спектакль «Заходит андроид в бар» дебютирует в Нижнем Новгороде

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Премьерные показы спектакля «Заходит андроид в бар» пройдут 4 и 7 марта в 19:00, 30 марта в 20:00. История о любви робота и человека предназначена для совершеннолетних зрителей.Авторы размышляют о человеке и человечности и трансформации этих понятий при смене эпох. «Предметом исследования становятся главные экзистенциальные вопросы: о гуманизме, идентичности, свободе, природе чувств», — говорится в описании спектакля на странице ЦТМ во «ВКонтакте».Постановка основана на одноименной пьесе воронежского драматурга Даниила Чекрыгина, которая вошла в короткий список фестиваля молодой драматургии «Любимовка» в 2021 году.Над проектом работали режиссер Дмитрий Лимбос, художница Азиза Кадыри, композитор Тechnomother (Анна Лутошкина). В спектакле заняты Анна Сильчук, Александр Котов, Евгений Пыхтин, Анна Энская.