Потери российского кинопроката оценили в 5 млрд рублей

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Отечественные киносети готовятся потерять около 70% выручки из-за отмены главных мартовских премьер — кинокомиксов «Бэтмен» и «Морбиус» и мультфильма «Я краснею», отмечает издание.По словам главреда «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, показы этих фильмов могли бы принести кинотеатрам до 5 млрд рублей, что больше всей февральской кассы. Если крупные студии не возобновят показы в РФ к маю, когда начинается сезон блокбастеров, российский рынок столкнется с массовым закрытием кинотеатров, увольнениями и коллапсом системы кинопроката, полагает он.Собеседники издания добавили, что потеря зарубежных премьер ставит вопрос о существовании индустрии. Большинство кинотеатров без голливудских лент будут нерентабельными, пояснил глава сети «Премьер-зал» Владимир Петелин.Директор по маркетингу сети «Синема парк» и «Формула кино» Сергей Кузнецов назвал отсутствие фильмов для бизнеса, зарабатывающего на их показе, «самым серьезным кризисом, более серьезным, чем пандемия». По его мнению, отрасль не выживет без господдержки.