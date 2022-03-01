Мир сквозь призму женского восприятия покажут в Пензе





Фото: Тара-Амингу, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64034062

4 марта в Губернском доме (втором корпусе картинной галереи) заработает юбилейная выставка «Ее глазами». Посетители увидят более 100 произведений, созданных 40 художницами из Пензы и других городов: картины, гобелены, скульптуры, работы из стекла и керамики, авторские костюмы.«"Ее глазами" — это взгляд не только пензенской художественной школы, но и всего российского искусства», — отмечается в описании проекта.Выставка ежегодно проводится в городе с 1992 года. Сначала в ней участвовали только пензенские художницы, придумавшие и организовавшие арт-проект. Сегодня к нему подключились художницы из Самары, Оренбурга, Волгограда, Ялты, Челябинска и Москвы, создающие живопись, графику и декоративные предметы.