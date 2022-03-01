Петергоф назвал дату начала сезона фонтанов

01.03.2022
Музей-заповедник «Петергоф» анонсировал дату начала весенне-летнего сезона фонтанов. Он стартует 23 апреля, информирует пресс-служба учреждения. Об этом сообщает издание «Невновости».
«Парки Петергофа открыты ежедневно, музеи работают по зимнему расписанию. Фонтаны будут запущены 23 апреля», — говорится в сообщении.
В музее-заповеднике подчеркнули, что администрация прикладывает все усилия для комфортного посещения парков и музеев.
Сезон фонтанов в 2021 году закончился в конце октября.
Фото: Pixabay