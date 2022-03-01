Тульский филиал ГИМ подготовил просветительскую программу к выставке работ Дюрера

Гости Тульского филиала Государственного исторического музея (ГИМ) смогут посетить мастер-классы по печати гравюр на ручном прессе, а также несколько других мероприятий в рамках специальной просветительской программы. Лекции и мастер-классы подготовили к выставке «Альбрехт Дюрер и его эпоха», сообщили ТАСС в пресс-службе филиала.

«Выставка работ Дюрера, а также художников — его современников, открылась сегодня, 1 марта, и будет работать по 4 апреля. Экскурсии будут проводиться ежедневно в дни работы филиала. Помимо этого, подготовлена специальная программа для разных возрастов посетителей. Это, например, лекции об истории возникновения гравюры, технологиях ее изготовления. На мастер-классах участники смогут создать клише по собственному рисунку и сделать оттиски на ручном печатном прессе», — уточнили в пресс-службе.





Помимо этого, 20 марта в филиале музея пройдет концерт «Дюрер глазами музыкантов», на котором прозвучат произведения композиторов XVII-XX веков.





Фото: Pixabay