Завершились затянувшиеся съемки пятой части «Индианы Джонса»

Об окончании съемочного процесса, длившегося с июня 2021 года, сообщил продюсер проекта Фрэнк Маршалл в инстаграм-аккаунте.





Сюжет приключенческого блокбастера с Харрисоном Фордом держится в секрете. Производством фильма занимаются кинокомпании Disney и Lucasfilm.





Ожидается, что история развернется в двух временных пространствах, основное действие будет происходить в 1960-е годы во время космической гонки. Возможно, в центре истории окажутся пожилой археолог и гениальный ученый-нацист. Официального подтверждения этой информации не поступало.





В актерский ансамбль вошел Харрисон Форд, игравший Индиану Джонса в четырех фильмах Стивена Спилберга. Компанию ему составили Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Тоби Джонс, Бойд Холдбрук, Антонио Бандерас и другие актеры.





Режиссером кинокартины выступил Джеймс Мэнголд («Логан»). Стивен Спилберг значится среди продюсеров проекта. Участие в разработке фильма принимал и Джордж Лукас, придумавший персонажа.





«Индиану Джонса 5» планируют выпустить в российских кинотеатрах в июне 2023 года.





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