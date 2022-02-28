Дом культуры «ГЭС-2» объявил о закрытии всех проектов

Экспозиции и мероприятия публичной программы текущего сезона заканчивают работу, сообщает «Интерфакс».





Дом культуры «ГЭС-2», открытый в Москве в конце 2021 года фондом V-A-C, досрочно завершает работу всех выставок и проектов этого сезона. Кроме того, временно закрывается резиденция фонда в Венеции. Такое решение приняли «в связи с происходящими трагическими событиями», сообщили изданию в пресс-службе площадки.





Продолжат работу здание «ГЭС-2», в том числе семейная мастерская «Ателье», библиотека, ресторан и кафе, а также центр художественного производства «Своды». Желающие смогут познакомиться с историей пространства на медиаторских турах.





Ранее музей современного искусства «Гараж» приостановил работу над выставочными проектами и перенес их на неопределенный срок.





Фото: Dzasohovich — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

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