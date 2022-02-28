Археологи нашли в Иордании святилище возрастом 9 тысяч лет

Ритуальный комплекс, включающий неолитические стелы, расположен в юго-восточной части Иордании, пишет РИА Новости.





По сообщению агентства, находку, относящуюся к периоду каменного века, сделали при раскопках одной из стоянок охотников.





В 2013 году в юго-восточной пустыне Иордании археологи обнаружили «коршунов пустыни» — большие ловушки, использовавшиеся древними людьми для массовой охоты. Они могут достигать несколько километров в длину.





Аналогичные находки делали специалисты на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Многие найденные ловушки датируются IV-III вв. до нашей эры. Иорданский «коршун пустыни» оказался древнее — согласно проведенным исследованиям, его создали в VII веке до нашей эры.





Еще более интересной находкой оказались стоянки охотников, выглядящие как полуподземные помещения. На территории одного из поселений и обнаружили святилище возрастом около девяти тысяч лет, которое включает две каменные антропоморфные стелы, более сотни морских окаменелостей, составляющих определенную последовательность, необычные камни, фигурки животных и алтарь. Комплекс находок представляет собой мини-версию «коршуна пустыни».





По мнению исследователей, древние охотники проводили в этом месте ритуалы, в том числе с жертвоприношениями, для успешной охоты.





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