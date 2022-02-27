Музей «Гараж» отменяет все выставки и переносит их на неопределенный срок

27.02.2022
«Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий. «Гараж» всегда был международной институцией, открытой для разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы видим себя частью большого мира, который не расколот войной», — говорится в сообщении музея.
«Гараж» выразил благодарность за поддержку Анне Имхоф, Хаймо Цобернига, Хелен Мартен, Саодат Исмаилову, а также владельцев работ Лидии Мастерковой, с которыми музей готовил ее выставку.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.