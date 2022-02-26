Выставку работ русских художников XIX-XX века из собрания Эрмитажа открыли в Екатеринбурге

Работы 29 русских художников XIX – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа – Карла Брюллова, Василия Перова, Ивана Крамского, Николая Ге, Бориса Кустодиева и других – представили на выставке в культурно-просветительском центре «Эрмитаж–Урал» в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

«Этот портрет (портрет купца Т.С. Морозова) был то самое «моделло», лучше так назвать, с которого [Валентин] Серов сделал несколько повторений - уже с руками и подписные, <…> это первое выступление этой картины на этой выставке, как и произведения, которое мы прописываем Борису Михайловичу Кустодиеву – [Портрет купца А.Г. Елисеева]», – рассказал куратор проекта, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Юрий Гудыменко.

Одним из главных экспонатов стала картина «Портрет Н.А. Охотникова» Карла Брюллова, выставленная впервые после масштабной реставрации. «У нас появилось маленькое открытие в связи с этим, потому что бумага, которая оклеивала по периметру <…> этот портрет (для того, чтобы он не терся краями о раму), была удалена. И мы увидели во второй строчке подписи (было непонятно, <…> там скорописью что-то было написано – наверху дата, внизу монограмма, а посередине странные какие-то буквы): <...> половинка первой буквы раскрылась – <…> картина была написана в Неаполе, как раз в летние месяцы 1827-го года, когда Брюллов оттуда выезжал в Помпею, когда у него зародилась мысль об его основной картине – «Последний день Помпеи», – поделился Гудыменко.

По его словам, собранная экспозиция отражает эволюцию портретного жанра за сто лет с 1812 года. Часть произведений находятся в фондах Государственного Эрмитажа, и их нельзя увидеть в постоянной экспозиции музея, поэтому выставка в Екатеринбурге будет интересна широкому кругу людей.

Организаторы проекта подготовили специальный каталог о представленных работах. Выставка продолжит работу до 18 июля.

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