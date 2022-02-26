Московский молодежный кинофорум пройдет на площадке ММКФ

С 21 по 23 апреля в рамках бизнес-площадки Московского международного кинофестиваля (ММКФ) состоится Московский молодежный кинофорум, сообщает пресс-служба мероприятия.

«Пожалуй, каждый представитель киноиндустрии знает, насколько важно получить именно первую поддержку, и здесь речь не только о деньгах, а о признании твоего таланта, подтверждения того, что ты на верном пути, хотя еще и в самом его начале. Нам отрадно наблюдать за дальнейшими успехами лауреатов наших питчингов. И особенно приятно представлять их профессиональному сообществу на такой престижной площадке, как Московский международный кинофестиваль», – говорится в сообщении пресс-службы руководителя проекта «Всероссийский молодежный кинофорум» Дмитрия Якунина. Кинофорум станет частью Всероссийского молодежного кинофорума и пройдет в рамках бизнес-площадки ММКФ.

Проведение фестиваля запланировано с 21 по 28 апреля. Авторам лучших проектов предстоит презентовать свои работы на питчинге дебютантов.

В призовом фонде этого года – 6 миллионов рублей. Победителей назовут в шести номинациях, среди которых «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Сериалы для онлайн-платформ до 24 минут», «Сериалы для онлайн-платформ свыше 24 минут», Work-in-progress.

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