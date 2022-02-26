В Сети появился трейлер южнокорейского сериала «Патинко»

26.02.2022
Сценарий для нового шоу написал Су Хью. Он также выступил исполнительным продюсером.
Режиссерами проекта стали Когонада и Джастин Чон. Сериал основан на одноименном бестселлере американского писателя корейского происхождения Мина Джин Ли.
В сюжете рассказывается история четырех поколений корейской семьи. Роли исполнили Юн Ё-джон, Ким Мин-ха, Ли Мин-хо, Чин Ха, Анна Саваи, Чон Ын-чхэ, Стив Но, Содзи Араи, Хан Джун-у, Кахо Минами и другие. Показ «Патинко» на Apple TV+ начнется 25 марта 2022 года.
Фото: кадр из сериала