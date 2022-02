Британский рок-исполнитель Гэри Брукер умер в 76 лет

На 77-м году жизни скончался рок-исполнитель из Великобритании Гэри Брукер, бывший лидером музыкальной группы Procol Harum, сообщает «КоммерсантЪ».

«С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы. Уточняется, что в 76 лет Брукер лечился от рака и умер дома в спокойной обстановке.

Гэри Брукер родился 29 мая 1945 года в Лондоне. Карьера музыканта началась в 60-х годах с основания группы Paramounts которая получила известность в числе представителей британской ритм-энд-блюзовой сцены.

В 1966-м году со своим другом Китом Ридом основал группу Procol Harum, а также писал песни для Rhythm Kings. Самыми известными композициями певца являются A Whiter Shade of Pale, Something Following Me и Wish Me Well.

Фото: WikiMedia